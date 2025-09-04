На форуме «Москва 2030» научат ухаживать за объектами культурного наследия

Вопросы ухода за объектами культурного наследия станут одной из тем форума «Территория будущего. Москва 2030», передает пресс-служба Мосгорнаследия.





Гостей мероприятия ждут лекции об обслуживании мостов и фонтанов столицы, а также интерактивы, где можно будет почувствовать себя в роли реставратора.





Как отмечают организаторы, забота о культурном наследии является одним из самых важных направлений работы служб городского хозяйства. Посетители могут на практике познакомиться с этой работой в зоне «Подкова» в «Лужниках», где установлен макет фонтана «Каменный цветок». Его предлагают очистить струей воды под напором.





10 сентября Музей городского хозяйства Москвы проведет лекции «Что скрывают московские фонтаны?» и «А я иду, шагаю по мосту», посвященная истории строительства мостов и уходу за ними.





На площадке Фонда капитального ремонта гости также смогут попробовать себя в роли реставраторов: поработать с миниатюрами скульптур химер и покрыть гипсовые фигурки поталью, забрав готовую работу с собой.





Фото: пресс-служба Мосгорнаследия