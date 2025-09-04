На форуме «Москва 2030» научат ухаживать за объектами культурного наследия

04.09.2025

На форуме «Москва 2030» научат ухаживать за объектами культурного наследия
Вопросы ухода за объектами культурного наследия станут одной из тем форума «Территория будущего. Москва 2030», передает пресс-служба Мосгорнаследия.

Гостей мероприятия ждут лекции об обслуживании мостов и фонтанов столицы, а также интерактивы, где можно будет почувствовать себя в роли реставратора.

Как отмечают организаторы, забота о культурном наследии является одним из самых важных направлений работы служб городского хозяйства. Посетители могут на практике познакомиться с этой работой в зоне «Подкова» в «Лужниках», где установлен макет фонтана «Каменный цветок». Его предлагают очистить струей воды под напором.

10 сентября Музей городского хозяйства Москвы проведет лекции «Что скрывают московские фонтаны?» и «А я иду, шагаю по мосту», посвященная истории строительства мостов и уходу за ними.

На площадке Фонда капитального ремонта гости также смогут попробовать себя в роли реставраторов: поработать с миниатюрами скульптур химер и покрыть гипсовые фигурки поталью, забрав готовую работу с собой.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия