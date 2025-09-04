Скончался итальянский модельер Джорджо Армани

На 92-м году жизни скончался всемирно известный итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает газета La Repubblica ссылкой на источники, близкие к дому моды.





Сообщается, что Армани в течение нескольких месяцев восстанавливался после госпитализации, которая тщательно скрывалась, и находился дома. Несмотря на слабое здоровье, основатель модной империи до последнего контролировал все процессы: по видеосвязи он лично следил за репетициями показов, проверял образы и даже делал замечания команде за задержки.





Вплоть до последних дней Армани активно участвовал в подготовке предстоящего показа, запланированного на 28 сентября в Академии Брера в Милане, который должен был стать триумфальным празднованием 50-летия его бренда.





Карьера Армани в индустрии моды началась с должности декоратора витрин и продавца в универмаге La Rinascente, где он изучил мир моды. Талант Армани был замечен, и в 1965 году он возглавил дизайн коллекции для бренда Nino Cerruti.





Решающим шагом стало основание собственного бренда «Giorgio Armani» 24 июля 1975 года вместе с партнером Серджио Галеотти. Их первый показ коллекции весна-лето 1976 в миланском отеле Plaza стал триумфом не только для нового дома моды, но и для всего города, который Армани помог превратить в эпицентр итальянской моды.









Фото: кадр видео