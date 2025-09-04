Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве посетили свыше 1,5 миллиона человек

В Москве с 1 июня по 31 августа проходил фестиваль «Театральный бульвар».



По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за три летних месяца гостями фестиваля оказались свыше 1,5 миллиона человек. Для горожан и туристов подготовили обширную программу: концерты, спектакли, читки пьес, творческие встречи, премьерные показы и мастер-классы.





«Масштабное событие объединило три тысячи российских и зарубежных артистов. Зрители увидели больше тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт и моноспектаклей до представлений для детей», — поделилась подробностями Наталья Сергунина.





Мероприятие развернулось на 14 площадках, где выступили как прославленные, так и молодые коллективы. В числе участников были Московский театр Олега Табакова, театр имени Моссовета, МХТ имени А.П. Чехова и драматический театр имени А.С. Пушкина. К ним присоединились и театры из российских регионов, такие как Молодежный театр Алтая имени В.С. Золотухина, Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова и Ярославский театр драмы имени Федора Волкова.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы