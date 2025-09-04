Музей Победы представит выставку в Ханое

В Ханое (Вьетнам) 8 сентября на площадке Русского дома запланировано проведение торжественного мемориального события, приуроченного к годовщине завершения Второй мировой войны. В рамках мероприятия для гостей будет представлена планшетная выставка Музея Победы «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны» на русском и вьетнамском языках.





«Во время Второй мировой войны территория Вьетнама (тогда Французский Индокитай) находилась под властью милитаристской Японии. В годы оккупации в различных провинциях страны создавались партизанские отряды, боровшиеся с японскими оккупантами. После вступления Советского Союза в войну против Японии 9 августа 1945 года партизанская война на территории Вьетнама стала повсеместной, и уже к 19 августа столица республики — Ханой, была освобождена», — отметили в пресс-службе Музея Победы.





Экспозиция подробно осветит ход боевых действий советских войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Вниманию посетителей предложат более 120 оцифрованных материалов из фондов музея: уникальные фронтовые зарисовки, плакаты, документы и фотографии, рассказывающие о мужестве и героизме участников сражений. На снимках запечатлены военачальники и рядовые бойцы, а также масштабная переброска советских сил на Дальний Восток. Исторические документы познакомят с деталями ключевых наступательных операций: Курильской десантной, Южно-Сахалинской, Хингано-Мукденской и Харбино-Гиринской.





Особенностью выставки являются QR-коды на некоторых планшетах, позволяющие увидеть редкую кинохронику. Кадры, снятые фронтовыми операторами, покажут бои в Маньчжурии, освобождение Курильских островов и Северной Кореи, а также момент подписания Японией акта о капитуляции на борту линкора «Миссури».





Отдельный блок экспозиции составляет уникальная подборка графики художников-грековцев — Павла Кирпичева, Федора Усыпенко, Дмитрия Пяткина, Ярослава Титова и Василия Арлашина, которые в августе 1945 года сопровождали советские войска. Их работы не только демонстрируют стремительный разгром японской армии, но и передают образы советских и японских солдат, местных жителей и суровой природы дальневосточного края.









Фото: пресс-служба Музея Победы