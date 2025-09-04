В Москве наечались съемки экранизации «Сказки о потерянном времени» Шварца

В Москве начались съемки новой экранизации пьесы Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени».



Работу над картиной возглавит режиссер Андрей Никифоров, сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.





«В год своего 110-летия киностудия „Горького“ продолжает работу над современными версиями классических произведений, которые с годами не теряют актуальности. „Сказка о потерянном времени“ — история о ценности и скоротечности времени. Меняются эпохи, тренды, увлечения детей, но произведение великого Шварца по-прежнему вызывает интерес и отклик у всех поколений», — отметил генеральный продюсер фильма Александр Бондарев.





По сюжету новой версии, злодеи-волшебники будут похищать время у детей, используя для этого магический гаджет.





Взрослых детей сыграют Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. Роли волшебников достались Татьяне Орловой, Александру Лыкову и Алексею Маклакову. Также в проекте задействованы Ольга Кузьмина и Ефим Петрунин.



Производством семейной комедии занимаются киностудия имени Горького и кинокомпания братьев Андреасян. Съемки пройдут в Москве, а выход фильма на экраны ожидается в 2026 году.









Фото: Pixabay