Новый фильм Джармуша выйдет в российский прокат

04.09.2025

Новый фильм Джармуша выйдет в российский прокат
В российский прокат выйдет фильм Джима Джармуша «Father Mother Sister Brother».

Прокатом картины культового режиссера займется кинокомпания «Вольга».

«Кинопрокатная компания „Вольга“ выпустит в кинотеатрах фильм Father Mother Sister Brother режиссера Джима Джармуша. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг», — уточнили в пресс-службе, не назвав при этом точную дату премьеры.

Мировая премьера картины, вошедшей в основной конкурс 82-го Венецианского кинофестивале, состоялась на этом смотре, который завершится 6 сентября. Новая работа режиссера «Мертвеца», «Кофе и сигареты» и «Патерсона» представляет собой полнометражный фильм, выполненный в форме триптиха.

Все три новеллы ленты рассказывают о взаимоотношениях повзрослевших детей и их родителей. Действие каждой из глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции.


Фото: Pixabay