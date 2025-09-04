Новый фильм Джармуша выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет фильм Джима Джармуша «Father Mother Sister Brother».



Прокатом картины культового режиссера займется кинокомпания «Вольга».





«Кинопрокатная компания „Вольга“ выпустит в кинотеатрах фильм Father Mother Sister Brother режиссера Джима Джармуша. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг», — уточнили в пресс-службе, не назвав при этом точную дату премьеры.





Мировая премьера картины, вошедшей в основной конкурс 82-го Венецианского кинофестивале, состоялась на этом смотре, который завершится 6 сентября. Новая работа режиссера «Мертвеца», «Кофе и сигареты» и «Патерсона» представляет собой полнометражный фильм, выполненный в форме триптиха.





Все три новеллы ленты рассказывают о взаимоотношениях повзрослевших детей и их родителей. Действие каждой из глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции.









