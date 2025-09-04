Русский музей представит масштабную выставку картин Куинджи

В Русском музее 11 сентября откроется большая выставка, посвященная творчеству Архипа Куинджи.





Центром экспозиции стало собственное собрание Русского музея, которое является крупнейшей и наиболее полной коллекцией произведений художника в мире. 202 работы из фондов музея, охватывающие все этапы жизни и творчества живописца, будут дополнены картинами из других ведущих музеев страны. Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» разместится в корпусе Бенуа.





Впервые в Санкт-Петербурге наследие мастера будет представлено так полно, что позволит проследить все вехи его пути — от ранних произведений до самых знаменитых работ из коллекции Русского музея, таких как «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Специально для этого проекта крупнейшие музеи России предоставили полотна Куинджи, которые ранее никогда не выставлялись в Русском музее.





Над проектом работала кураторская группа Русского музея совместно с архитектором экспозиции Юрием Аввакумовым, московским архитектором, художником и куратором. Живописные полотна разместятся в залах левого крыла корпуса Бенуа, а кульминацией станет демонстрация «Лунной ночи на Днепре» в отдельном полутемном пространстве.





Выставка будет открыта до 30 марта 2026 года.





Фото предоставлено Русским музеем