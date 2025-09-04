В Петербурге стартовал фестиваль «Александринский»

В Санкт-Петербурге на Основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра) стартовал XVI Международный театральный фестиваль «Александринский».



Мероприятие, которое пройдет на площадках театра в течение всего сентября, организовано при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В афише заявлены спектакли из России, Индии, Венгрии, Сербии и Китая.





Открывает программу в первые дни современная экспериментальная адаптация — спектакль Дипана Шиварамана «Пер Гюнт» Театральной компании Oxygen (Республика Индия) по пьесе Генрика Ибсена, где герои земного мира и мифические персонажи помещены в контекст современной Индии.





6 и 7 сентября Александринский театр представит спектакль Андрея Прикотенко «Обломов» по мотивам романа Ивана Гончарова, а на Основной сцене в эти же дни можно будет увидеть постановку Никиты Кобелева «На дне» по мотивам пьесы Максима Горького.





Среди других ожидаемых событий — работа Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури, спектакль Айрата Абушахманова «Буренушка» и премьера 270 сезона 2025-2026 гг. Национального драматического театра России (Александринского театра) — «Мой друг Лапшин».





Особенностью фестиваля станут мультиязычные постановки. Зрители увидят спектакль Степана Пектеева «Дядя Ваня» постановки Ассоциации национальных театров с переводом на русский язык. Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури совместно с Марийским национальным театром драмы им. М. Шкетана представят работу одновременно на двух языках — башкирском и марийском.





Помимо спектаклей, программа включает насыщенную образовательную часть: лекции экспертов — индологов, китаистов, историков и исследователей театра и кино, а также творческие встречи с режиссерами. 7 сентября состоится Международная российско-китайская конференция, посвященная вопросам авторского права в сфере литературы и театра.





Завершат фестиваль два значимых спектакля: основанная на исторических событиях постановка Пекинского Народного художественного театра (КНР) «Чжан Цзюйчжэн» и работа Александринского театра — спектакль Валерия Фокина «Иов» по Книге Иова.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ