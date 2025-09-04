В Кузбассе открылась выставка работ Шишкина из Русского музея

В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка Государственного Русского музея «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа».





Проект приурочен к запуску филиала Русского музея в Кемерове, который станет частью музейно-театрального комплекса, строящегося по инициативе президента России Владимира Путина.





«40 работ великого живописца Ивана Шишкина впервые приехали в Кузбасс. Это стало возможным благодаря нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно он принял решение о создании в Кузбассе культурно-образовательного кластера, частью которого станет филиал Русского музея. Ряд объектов уже построили, некоторые находятся в стадии строительства. Кузбасс становится одним из центров культурного притяжения Сибири», — отметил Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.





Выставка организована в рамках соглашения, подписанного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что это событие приурочено к главному празднику региона — Дню шахтера.





«Мы очень рады, что у тружеников Кузбасса есть возможность увидеть редчайшие полотна великого мастера эпического пейзажа, среди которых жемчужины нашего художественного наследия, включая „Дорожку в лесу“ и „Ручей в березовом лесу“, редко покидающие стены Михайловского дворца Русского музея», — добавила Манилова.





Экспозиция, организованная по хронологическому принципу, рассказывает о развитии творческого стиля Ивана Шишкина. Посетители смогут увидеть как ранние работы художника, так и поздние пейзажи, где автор уделял особое внимание свету и состояниям природы.





Значительная часть экспозиции посвящена творческим поездкам Шишкина. В числе произведений — известные этюды, написанные на Валааме в 1950–1960-х годах: «Вид на острове Валааме. Местность Кукко», «Пейзаж с охотником. Остров Валаам», а также «И. И. Шишкин и А. В. Гине в мастерской на острове Валааме». Также представлены южные пейзажи, отражающие крымскую природу, и северные виды, такие как «Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови» и «У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)».





Посетители узнают о зарубежных поездках мастера, которые способствовали формированию его уникального восприятия природы. В экспозиции можно увидеть картину «Тевтобургский лес» 1865 года и две версии «Букового леса в Швейцарии» 1863 года, написанные во время путешествий по Европе, напоминающие родные края художника.





Гости музея также познакомятся с деревенскими пейзажами и сценами крестьянской жизни, которые занимали важное место в творчестве Шишкина. Мультимедийная зона дополняет живописную экспозицию, там можно увидеть «ожившие» полотна мастера.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ