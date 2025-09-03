На ВЭФ обсудят роль кино в объединении стран

В рамках VIII Восточного экономического форума, который пройдет 6 сентября, Российский фонд культуры организует деловой завтрак на тему «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения». Фонд выступает одним из соорганизаторов Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».





На мероприятии встретятся ведущие эксперты и представители индустрии, чтобы обсудить потенциал кинематографа как инструмента «мягкой силы» и его глобальное влияние. В числе спикеров заявлены: председатель Российского фонда культуры Никита Михалков; помощник Президента РФ Владимир Мединский; директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова; председатель правления фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, а также китайский продюсер и режиссер У Цзян, президент Пекинской компании по классической литературе и искусству «Чуаншицзи».





Поводом для дискуссии также послужило недавнее заявление Владимира Путина накануне официального визита в Китай, в котором он напомнил о запуске Открытой Евразийской кинопремии. Президент России подчеркнул, что «это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам».





В фокусе обсуждения участников будут задачи Евразийской академии кинематографических искусств и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» по укреплению связей между странами БРИКС, СНГ и ШОС на основе общих духовно-нравственных ценностей. Кроме того, в ходе делового завтрака будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом культуры и фондом «Росконгресс» в сфере организации и проведения совместных мероприятий.