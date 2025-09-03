В Музее Победы отметили День победы над Японией

В Музее Победы на Поклонной горе 3 сентября состоялись памятные мероприятия, приуроченные ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.



Для посетителей была подготовлена тематическая выставка «Последний удар», уникальная 3D-инсталляция о советско-японской войне 1945 года и бесплатные экскурсии по экспозиции с трофейной японской техникой, сообщили в пресс





«3 сентября мы отмечаем завершение самого масштабного и кровопролитного конфликта ХХ века. Сегодняшний день — это не просто юбилейная дата. Это яркое напоминание о том, какой ценой была завоёвана свобода и как важно сегодня, в условиях глобальной геополитической нестабильности, в условиях целенаправленного давления на нашу страну и попыток переписать итоги Второй мировой войны, сохранить и защитить правду. Заключительная точка в этой войне была поставлена благодаря решающему вкладу советских войск. И мы должны бережно хранить историческую память о героях войны, о вкладе нашего народа в разгром нацизма и японского милитаризма», — рассказали в музее.





Центральным событием дня стала демонстрация светозвуковой 3D-инсталляции «Дальневосточный финал». С помощью видеопроекции зрители смогли стать свидетелями ключевых событий 1945 года: Ялтинской и Потсдамской конференций, бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, начала Маньчжурской операции и подписания акта о капитуляции Японии.





Гости также смогли первыми увидеть новую выставку «Последний удар», в которую вошли подлинные раритеты из фондов музея: награды, оружие, документы, фотографии, листовки и личные вещи участников тех исторических событий.





Культурная программа дня включила музыкальные выступления и тематический кинопоказ в главном здании музея.









Фото: пресс-служба Музея Победы