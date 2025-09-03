РНБ представила выставку «Иван Сергеевич Ожегов: Человек и словарь»

В Новом здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Иван Сергеевич Ожегов: Человек и словарь».



Выставка организована к 125-летию со дня рождения выдающегося лексикографа второй половины XX века, создателя знаменитого «Словаря русского языка». Увидеть уникальные экспонаты горожане и гости города смогут до 29 сентября.





Иван Ожегов был одним из деятельных создателей культуры русской речи как самостоятельной лингвистической дисциплины, рассказали организаторы проекта. Его «Словарь русского языка» — первый однотомный толковый словарь, выпущенный в стране после Великой Октябрьской социалистической революции.





Работа над словарем, впервые увидевшим свет в 1949 г., началась еще накануне Великой Отечественной войны. Издание многократно переиздавалось, а его общий тираж на сегодняшний день превысил 3,5 млн. экземпляров. Ожегов до конца жизни работал над словарем, совершенствуя его структуру и состав. В переработанном и дополненном виде словарь выходил при его жизни два раза — в 1952 г. и в 1960 г.





Центральным экспонатом выставки стало самое первое издание «Словаря русского языка» 1949 г. Среди других материалов — «Словарь к пьесам А.Н. Островского» 1993 г. под редакцией Сергея Ивановича, который включает историко-бытовой, историко-театральный и филологический комментарий к произведениям драматурга. Особый интерес представляет «Большой толково-объяснительный словарь русского языка: 100 тысяч слов, производных слов и форм, устойчивых выражений и фразеологических единиц: в двух томах. М., 2025», созданный учеником и последователем Ожегова — доктором филологических наук, профессором Львом Ивановичем Скворцовым. Это словарь нового типа, который еще не встречался в отечественной лексикографии. Также гости могут ознакомиться с 28-м изданием 2024 г. — «Толковый словарь русского языка» — исправленной и дополненной версией классического труда Ожегова, отредактированной Львом Скворцовым.





Фото: пресс-служба Минкульутры РФ