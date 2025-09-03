Ушел из жизни актер и певец Антти Эйниё

На 90-м году жизни скончался известный финский актер и певец Антти Эйниё.





Причиной смерти артиста стала стремительно прогрессировавшая болезнь, указано в профилях артиста на агрегаторах IMDb и Discogs. Информация также подтверждена другом музыканта.





Эйниё, родившийся в 1935 году в Хельсинки, был многогранной творческой личностью: певец, актер, телеведущий, а также крайне успешный музыкальный менеджер и промоутер. Он сделал карьеру на ТВ, записал несколько синглов, выиграл ряд национальных чемпионатов по разным видам спорта и работал с сотнями финских и зарубежных артистов. В этом списке — Тина Тернер, ZZ Top, Dire Straits, Iron Maiden, Metallica, Rolling Stones, Фрэнк Синатра, Майкл Джексон и другие.





