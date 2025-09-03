Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, автор хита «Третье сентября» заявил, что эта дата превратилась в неофициальное торжество для поклонников его творчества, передает ТАСС.





Певец отметил, что ежегодно 3 сентября тысячи людей приходят на его концерты, чтобы отметить этот день и выразить свою любовь к его песням. Такой неизменный интерес публики, по словам артиста, сделал дату полноценным культурным явлением, которое объединяет людей.





«Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным — тем, кто слушает, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы спеть ее вместе со мной вживую. Спасибо, друзья!» — сказал артист.





Михаил Шуфутинский — российский певец, выпустивший за карьеру около 30 сольных альбомов. В его репертуаре значатся песни на музыку таких известных композиторов, как Вячеслав Добрынин («Две свечи», «За милых дам»), Игорь Крутой («Третье сентября», «Пальма-де-Майорка»), Олег Митяев («Ночной гость», «Москвичка») и Александр Розенбаум («Крещатик», «Заходите к нам на огонек», «Гоп-стоп»).





Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"



