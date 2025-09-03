В Иркутске стартовал юбилейный фестиваль «Звезды на Байкале»

В Иркутске стартовал юбилейный, двадцатый по счету, международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале».



Церемония открытия состоялась на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского при участии Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан и ведущих солистов мировой величины. Среди них был и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев.





Мероприятие будет проходить в Иркутске с 2 по 18 сентября.





«Не верится, что мы в 20-й раз начинаем это чудо. Для меня это настоящая терапия для души и признание в любви нашей публике. <...> В этом году нас ждут почти три недели музыки, около 30 концертов, премьеры и уникальные проекты, которые будут звучать только здесь, в Иркутске. Наш фестиваль стартовал, и я уверен, что он снова подарит всем незабываемые эмоции и открытия», — поделился Денис Мацуев.





Открыл вечернюю программу Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, который вместе с народным артистом России скрипачом Вадимом Репиным исполнил «Размышление» Петра Чайковского.





Следом на сцену вышла солистка Большого театра, оперная певица Мария Баракова, дебютировавшая на фестивале. В ее исполнении прозвучала партия Любаши из оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», а также арии Жоржа Бизе и Джоаккино Россини, которые зрители встретили продолжительными аплодисментами.





Затем за рояль сел сам маэстро и в сопровождении оркестра под управлением Александра Сладковского исполнил Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Во втором отделении вечера публике представили «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина.





Фото: Pixabay