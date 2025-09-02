Михалков презентует Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» на ВЭФ

Председатель Российского фонда культуры, кинорежиссер Никита Михалков представит два новых масштабных проекта на X Восточном экономическом форуме во Владивостоке.





Никита Михалков представит проекты, идейным вдохновителем которых является: Евразийскую академию кинематографических искусств и Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка».





«С учётом того, что это будет Дальневосточный форум и там будут присутствовать представители региона, так сказать, Большого Юга, мы надеемся ещё раз рассказать про премию, пригласить кинематографистов для участия в Евразийской академии и представления своих картин на „Бриллиантовую бабочку“», — рассказал Михалков.





В настоящий момент ведется организационная работа: формируется список стран-участниц Академии, подготавливается необходимая документация и ведутся переговоры об участии фильмов. Уже около 15 государств, включая Китай и Индию, подали заявки на вступление в Академию. Полный перечень стран-участниц и имена номинантов станут известны в октябре 2025 года.





«Очень надеюсь, что мы привлечём внимание к этой награде, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире», — добавил Михалков.





Церемония вручения первой кинопремии запланирована на 24 ноября в Москве. Её учредителями выступили Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Победитель в номинации «Лучший фильм» получит денежный приз в размере одного миллиона долларов, а лауреаты каждой последующей номинации — по 250 тысяч долларов.





Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»







