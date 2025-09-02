В ГМИИ им. А. С. Пушкина представили считавшуюся утраченной картину Гверчино

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выставил для публики работу итальянского художника Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, — «Мадонна с младенцем».



Произведение, долгое время считавшееся утраченным, впервые почти за 100 лет возвращается в музейное пространство в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского», сообщает ТАСС.





«Следует рассказать о самом проекте. В рамках „Новых шедевров Пушкинского“ уже представлено пять работ. Не все из них картины: были и другие предметы. Завершает цикл, первые пять показов, наша звезда — „Мадонна с младенцем“ Гверчино. Через две недели после демонстрации она переедет в основную экспозицию. Наш проект превзошел все ожидания, оказался настолько востребован, что, безусловно, будет и вторая серия этого „сериала“. Мы хотим постепенно делиться всем тем, что есть у нас в фондах. <...> Как говорится, следите за афишей», — рассказала о проекте директор музея Ольга Галактионова.





Изначально полотно принадлежало императрице Жозефине, супруге Наполеона, которая приобрела его у антиквара Лудовико Вариско. После ее смерти картину унаследовала дочь Гортензия. В Россию работа Гверчино попала благодаря Александру I, купившему ее для Императорского Эрмитажа в 1820 году.





В Москве полотно оказалось спустя 42 года. В 1924 году коллекция западноевропейской живописи Румянцевского музея была передана в Музей изящных искусств (ныне — ГМИИ), однако работа Гверчино туда не поступила. В 1925 году ее направили в Центральное хранилище Государственного музейного фонда, а в ноябре 1928 года передали в советскую внешнеторговую организацию «Антиквариат», которая продавала произведения искусства за рубеж. Но картина осталась в России и попала в частное собрание. С середины 1980-х годов она хранилась у художника Ильи Глазунова, а затем была передана в ГМИИ его дочерью Верой Глазуновой.





«У картины „Мадонна с младенцем“ Гверчино непростая судьба. Приобретение музеем произведения столь высокого уровня — уже само по себе событие. Однако в данном случае это еще и возвращение работы в музейный фонд России, где она находилась более ста лет: вначале в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а затем в Румянцевском музее в Москве. Возвращаясь в музейное собрание, картина Гверчино обретает свое законное место в истории искусства»,— рассказала доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ Виктория Маркова.