В Москве откроется выставка художников-резидентов первого сезона проекта «Московские мастерские»

В Москве 8 сентября откроется выставка «Предисловие».





Проект представит итоги четырехмесячной работы художников-резидентов первого сезона проекта «Московские мастерские».





«Выставка „Предисловие“ посвящена моменту, предшествующему началу истории, и погружает зрителя в пространство ожидания нового этапа. Экспозиция исследует энергию недосказанности и переходного состояния, стирая границы между реальностью и сновидениями <...>. Любой желающий сможет посетить мероприятие и посмотреть на 60 картин <...>. При желании можно будет приобрести картины и посетить экскурсию по мастерским», — рассказали организаторы.





Там же уточнили, что экспозиция начнется с зоны «Приглашение в неизвестное», где будет выставлена работа «Ковер» резидента Артема Ляпина, созданная в технике тиснения и копчения на бумаге. После этого посетители окажутся в зоне «Лес» с текстильной инсталляцией «Экология самости» художницы Анастасии Бариновой, сделанной из полупрозрачной ткани с силуэтами деревьев и керамическими фигурками людей и насекомых. Также в этой зоне можно будет увидеть «Обитель мастеров иллюзий», где резидент Диана Некрасова представит серию картин «Сон, в котором не было тебя», написанных акрилом на бумаге и холсте и отражающих внутренний мир художницы, а также другие ее работы.





Для гостей будет организована возможность пообщаться с авторами и посетить мастерские.









Фото: Freepik