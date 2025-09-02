Фестиваль «Музыкальная Москва» на ВДНХ посвятят юбилеям Лавровского и Улановой

Программу фестиваля «Музыкальная Москва» на ВДНХ 6 сентября посвятят юбилеям Леонида Лавровского и Галины Улановой, сообщили организаторы.





Мероприятие в рамках благотворительного фестиваля будет посвящено творческому союзу трех великих деятелей русского искусства: композитора Сергея Прокофьева и юбиляров 2025 года — балетмейстера Леонида Лавровского и балерины Галины Улановой.





Прокофьевский день фестиваля откроет музыкально-балетная арт-постановка «Прокофьев, Лавровский, Уланова». В ее рамках зрителям представят историю создания двух великих балетов, а также интересные факты о сотрудничестве трех гениев. Специальные гости фестиваля — внук великого балетмейстера, режиссер и педагог Леонид Лавровский-Гарсиа и артист Большого театра Егор Симачев — поделятся уникальными материалами, связанными с балетным искусством, и коснутся самых ярких страниц биографии народных артистов — юбиляров Леонида Лавровского (120-летний юбилей) и Галины Улановой (115-летний юбилей).





Программу продолжит открытый кинопоказ телефильма «Музыкальная Москва Прокофьева», режиссером и ведущей которого выступила основатель благотворительного фонда, заслуженная артистка Оксана Федорова. Зрители совершат теле-прогулку по московским адресам, связанным с жизнью и творчеством великого композитора: посетят квартиру Прокофьева на Камергерском переулке, Детский музыкальный театр имени Натальи Сац, Шахматный клуб на Гоголевском бульваре, квартиру Галины Улановой на Котельнической набережной.





