Открыт прием заявок на литературно-музыкальный конкурс «Как звучат ремесла»

Благотворительный фонд актеров при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит Всероссийский литературно-музыкальный конкурс «Как звучат ремесла».



«Проект дает возможность авторам из разных регионов нашей страны представить привлекательность и особенности своей профессии, рассказать о ней молодежи, выразить свои чувства в творчестве, представить свои творческие изыскания в рамках темы конкурса на больших онлайн- и офлайн-площадках. В конкурсе могут участвовать как профессионалы, так и любители и студенты, создающие произведения на тему труда», — рассказывает актриса, заслуженный работник культуры России, генеральный директор БФА Лариса Назарова.



По условиям конкурса, необходимо предоставить авторские песни и стихи с интерпретацией темы труда в любом жанре, а также краткий рассказ о своем творчестве. Все произведения должны быть созданы не ранее января 2020 года. Кроме того, организаторы принимают от всех желающих рассказы о трудовых династиях.



«Мы хотим познакомиться с людьми самых разных профессий и представить их творчество нашим соотечественникам. Надеемся, конкурс даст почву для размышлений, поддержит смелые идеи и мечты», — говорит руководитель проекта, композитор, музыкант-мультиинструменталист, продюсер, мастер и педагог Института театрального искусства имени И.Д. Кобзона Евгений Кобылянский.



Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 30 ноября заполнить форму на сайте проекта: www.zvuk-remesla.ru.





