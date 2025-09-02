Скончался звезда фильма «Танцующий с волками» Грэм Грин

В Торонто после продолжительной болезни скончался актер канадского происхождения из числа коренных народов, номинант на премию «Оскар» Грэм Грин. Ему было 73 года.





Об этом сообщил его агент Майкл Грин.





«Он был великим человеком с высокими моральными принципами, этикой и характером, и мы будем по нему скучать. Наконец ты свободен», — заявил он изданию Deadline.





Грэм Грин родился в 1952 году в Онтарио, на территории резервации Шести наций. Его прорывом в Голливуде стала роль настоящего врача народа лакота в вестерне Кевина Костнера «Танцующий с волками» (1990), получившем «Оскар». Эта работа принесла Грину номинацию на премию Академии и открыла ему дорогу в большой кинематограф.





В дальнейшем он снимался в таких фильмах, как «Громовое сердце» (1992), «Маверик» (1994), «Крепкий орешек 3» (1995), «Зеленая миля» (1999) и «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009). В последнее время его можно было увидеть в сериалах «Резервные псы» Таики Вайтити, «Одни из нас» от HBO, а также в проектах Тейлора Шеридана «1883» и «Талса Кинг».





За свою карьеру Грин был удостоен премий «Грэмми», «Джемини» и Canadian Screen Award, а также получил звезду на канадской Аллее славы.





Фото: Zuma\ТАСС







