Постановка индийского театра откроет фестиваль «Александринский»

XVI Международный фестиваль «Александринский» откроет индийская театральная компания Oxygen. Именно их постановка — спектакль Дипана Шиварамана «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена — будет показана на Основной сцене, сообщили в пресс-службе Александринки.





«„Пер Гюнт“ — спектакль авангардного индийского режиссера, сценографа, драматурга, художественного руководителя и основателя театральной компании Oxygen Дипана Шиварамана. Это современная экспериментальная адаптация классической пьесы Генрика Ибсена. В постановке Шиварамана герои земного мира и мифические персонажи узнаваемы и помещены в контекст современной Индии. Действие спектакля происходит в наши дни», — уточнили организаторы.





В афише фестиваля, который продлится до конца сентября, — спектакли из России, Венгрии, Сербии и Китая. Венгерские артисты представят вечер современной хореографии в составе из композиций «Покинутые острова» Каталин Бито и «Мягкое одиночество» Жофии Сас. Балетная труппа Национального театра Белграда (Сербия) выступит со спектаклем «Кто там поет?» на музыку Воислава Воки Костича в хореографии Сташи Зуровац. Завершит международную программу труппа из Китая со спектаклем Пекинского народного художественного театра «Чжан Цзюйчжэн» режиссеров Фэн Юаньчжэна и Янь Жуя.





Российскую программу представит Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури со спектаклем Айрата Абушахманова «Буренушка» по роману Тансулпан Гариповой. Второй работой труппы станет «Дядя Ваня» Степана Пектеева по мотивам Чехова. Эта постановка, созданная в рамках Ассоциации национальных театров в копродукции с Марийским национальным театром драмы имени М. Шкетана, идет на башкирском и марийском языках.





Помимо спектаклей, гостей фестиваля ждет офф-программа: лекции индологов, китаистов, историков и исследователей театра и кино, творческие встречи с режиссерами, круглый стол о деятельности национальных театров России и Международная российско-китайская конференция с делегацией драматургов из Пекина.





Хозяева фестиваля, Александринский театр, представят четыре спектакля. На Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда покажут «Обломова» Андрея Прикотенко по Гончарову. На Основной сцене пройдет «На дне» Никиты Кобелева по Горькому. Там же состоится премьера 270-го сезона — «Мой друг Лапшин» в постановке Елены Павловой. Завершит фестиваль 30 сентября в Царском фойе постановка Валерия Фокина «Иов».





Фестиваль «Александринский» проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.









Фото: Pixabay