В Севастополе и Новороссийске прошли показы спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются»

Музыкально-драматическая постановка «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» впервые была представлена публике в Севастополе и Новороссийске, передает пресс-служба Минкультуры РФ.



Гастроли стали частью масштабного проекта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году, который Указом президента объявлен Годом защитника Отечества, спектакль, созданный для сохранения памяти о подвигах героев, сражавшихся за Родину, продолжат показывать в городах-героях России.





В основу либретто легла вторая книга знаменитой трилогии Константина Симонова, рассказывающая о Сталинградской битве. Именно над этой книгой автор работал, создавая очерк «Солдатская слава», который был построен на беседах с людьми, только что вышедшими из боев.





«Мы не хотим терять нашу историю и не хотим слышать ее из уст наших внуков в искаженном виде. В этом наша миссия и миссия этого проекта. Премьера спектакля состоялась в 2023 году в Волгограде и была посвящена 80-летию Победы в Сталинградской битве. В этом году мы провезем его по всей России, и, главное, покажем спектакль в городах-героях. Уже состоялись показы в Санкт-Петербурге, только что спектакль увидели в Севастополе и Новороссийске, а впереди у нас Москва, Волгоград, Мурманск, Тула, Смоленск. Везде спектакль получает невероятный отклик зрителей, он невероятно пронзительно звучит сегодня в наши дни. И это для меня очень-очень ценно», — рассказал музыкальный руководитель проекта, народный артист СССР Маэстро Юрий Башмет.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ