В «Современнике» пройдет вечер памяти к 90-летию со дня рождения Валентина Гафта

Валентину Гафту 2 сентября могло бы исполниться 90 лет. В честь этой даты на Основной сцене «Современника» состоится вечер памяти «Не прощаемся!», сообщили организаторы.





Постановщиком мероприятия выступила Марина Брусникина. На Чистопрудном бульваре также откроется выставка «Два юбилея — одна судьба».





Экспозиция приурочена не только к 90-летию со дня рождения Гафта, но и к предстоящему 70-летнему юбилею «Современника». Гости увидят редкие фотоархивы Валентина Иосифовича, прочтут воспоминания его друзей и коллег по цеху, а также познакомятся с его поэтическим творчеством — стихами о жизни, искусстве и вечных ценностях.





В театре в этот вечер соберутся те, кому выпала честь работать с мастером, и все, кто желает почтить его память. Программа включает любимую музыку артиста и теплые рассказы о нем.





Валентин Гафт был мастером едких эпиграмм. Именно поэтому театральное агентство «Арт-Партнер XXI» накануне памятной даты провело конкурс эпиграмм среди учащихся творческих вузов и молодых артистов. Его результаты объявят во время юбилейного вечера. Победителей определит народная артистка Ольга Остроумова, они получат право прочитать свои произведения со сцены «Современника».









Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"