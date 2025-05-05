В Сухуме открылась выставка Музея кино «Кино Победы»

Экспозиция будет доступна до 9 мая, а затем переместится в Национальную библиотеку Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир.





В Государственном музее Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба в Сухуме при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия и Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству открылась выставка «Кино Победы».





Центральной темой выставки стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. Основу экспозиции составили фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино.





Директор Государственного центрального Музея кино Лариса Вячеславовна Баженова отметила, что в борьбе против фашизма участвовало множество национальностей Советского Союза. Призванные в Красную Армию 34 миллиона 476 тысяч человек представляли 151 нацию и народность. Всех их объединяла общая цель — защитить Родину, свои семьи и многонациональный народ.





Выставка разделена на несколько тематических зон: «Они сражались за Родину» — о кинематографистах, участвовавших в Великой Отечественной войне; «Герои Великой Отечественной войны» — стена памяти героев, подготовленная совместно с Государственным музеем Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба и посвященная уроженцам Абхазии; «Они снимали войну» — о фронтовых операторах; «Кино — оружие Победы» — об игровом кино военного времени; «Прицельный огонь смеха» — о комедийных фильмах, помогавших справиться с трагедией; «Детям войны» — о кинематографе для юных зрителей; «Помним о важном» — о классике военного кино; «Новое кино о войне» — об осмыслении и сохранении памяти подвига предков современными кинематографистами.









Фото предоставлено организатором



