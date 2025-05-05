В Музее Победы воссоздали концерт у стен Рейхстага 1945 года

В Музее Победы воссоздали концерт у стен Рейхстага, который состоялся 2 мая 1945 года. В мероприятии участвовали Русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы.





Коллективы провели реконструкцию исторического события, когда певица Лидия Русланова исполнила легендарную песню «Валенки» у стен поверженного Рейхстага. Концертная программа проходила в декорациях экспозиции «Подвиг народа».





В концерте также приняли участие детско-юношеский оркестр русских народных инструментов «Московия» под руководством Антона Седова, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина и лауреат Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» Лилия Дунаева.