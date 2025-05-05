В Саратове филиал «Росизо» представит выставку, посвященную 80-летию Победы





Саратовский филиал Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» представит экспозицию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Выставка откроется 6 мая в 14:00 на площадке факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н. Г. Чернышевского и в виде уличной экспозиции на площади Петра Первого в Саратове.





Советские плакаты военных лет вдохновляли людей на веру в победу, их актуальность и оперативность сделали этот вид искусства особенно значимым, рассказали организаторы.



Посетители увидят работы известных художников: плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» Кукрыниксов, «Врагу не будет пощады!» (1941) Николая Долгорукова, «Наше дело правое. Враг будет разбит!» (1941) Романа Гершаника, плакат «Больше хлеба для фронта и тыла. Убрать урожай полностью!» (1941) Николая Денисова и Нины Ватолиной и др.