Возле Музея музыки высадили сирень в память о погибших во время войны музыкантах

В сквере рядом с Музеем музыки в рамках акции «Сад памяти» сотрудники музея, представители Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и горожане высадили три саженца сирени в честь погибших в Великой Отечественной войне музыкантов, сообщает ТАСС.





По данным Московской консерватории, к настоящему времени установлены имена 332 погибших композиторов. Музей музыки не только собирает информацию о них, но и бережно хранит фотографии, артефакты, автографы и издания музыкальных произведений, созданных музыкантами.





Музей присоединился к акции в 2023 году и выступил инициатором создания Аллеи памяти. В этом году сирень была высажена в честь трёх музыкантов. Один из них — Вячеслав Зайц, который в июле 1941 года вступил в Краснопресненскую дивизию народного ополчения. В ноябре 1942 года он попал в плен и был отправлен в концлагерь в Германии, где скончался 8 апреля 1944 года.





Игорю Вейс в начале войны присоединился к народному ополчению вместе с преподавателями консерватории. В июле 1941 года он стал стрелком первого батальона 24-го стрелкового полка Краснопресненской дивизии и погиб в октябре того же года.





Третьим музыкантом стал Грачия Меликян. Он служил в полку, который сдерживал наступление танковой части врага на Могилёвском направлении в начале войны. Грачия Меликян погиб в июле 1941 года.