В Женеве откроется выставка «Ордена и медали Великой Победы»

В выставочном зале представительства Российской Федерации в Женеве откроется экспозиция «Ордена и медали Великой Победы». Проект подготовлен Оренбургским областным музеем изобразительных искусств. Об этом сообщил директор музея Юрий Комлев, передает ТАСС.





Выставка посвящена орденам и медалям Великой Отечественной войны.





Экспозиция откроется 7 мая и станет частью праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Копии наград, хранящиеся в фондах музея, ранее уже экспонировались в Оренбургской области. Для выставки в Женеве награды были оформлены в специальные рамы.





Посетители смогут не только ознакомиться с историей боевых наград, но и подержать их в руках. Комлев назвал эту выставку знаковым событием, которое стало возможным благодаря успеху предыдущей экспозиции «Оренбургский пуховый платок», прошедшей в Женеве в декабре 2024 года.