В Москве открыт прием заявок на участие в конкурсе «Дизайн-цех»

В рамках конкурса для нескольких организаций будет разработана сувенирная продукция.





В Москве пройдет конкурс для специалистов креативных индустрий «Дизайн-цех». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 26 мая.



«Этот конкурс — отличный шанс для дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений, чтобы продемонстрировать свои таланты. Также они смогут обменяться опытом и найти партнеров для развития и продвижения», — рассказала Наталья Сергунина.



По итогам конкурса жюри отберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут разрабатывать дизайн сувенирной продукции для организаций-партнеров.



Концепции будут оцениваться по нескольким показателям, в числе которых соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.



Финал конкурса будет проведен в начале июня.



Отмечается, что столичный кластер видеоигр и анимации примет идеи по оформлению термосов, ковриков для мыши, толстовок. Для Сибирской ковровой фабрики разработают концепции дизайна блокнотов, значков и футболок, для Палехских мастерских разработают коллекции сумок, кружек и ежедневников.



В минувшем году свое мастерство в рамках трех потоков конкурса «Дизайн-цех» продемонстрировали 360 дизайнеров.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы