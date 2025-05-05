В ЛНР в реестр объектов культурного наследия внесли 144 памятника

Всего на территории региона находится 4654 памятника.





В единый госреестр объектов культурного наследия РФ внесено 144 объекта культурного наследия регионального значения, находящихся в Луганской Народной республике. В их числе братские могилы советских воинов, партизан, подпольщиков в восьми населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении правительства ЛНР.





«Еще 144 объекта культурного наследия регионального значения внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В основном — это братские могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, памятники освободителям в Антрацитовском, Краснодонском, Марсковском, Новопсковском, Перевальском, Свердловском районах, а также в Луганске и Стаханове», — говорится в сообщении.





Помимо того, в реестр включены несколько памятников Ленину, Калинину, Ворошилову, а также церкви, старинные особняки и вторая городская больница в Луганске.



