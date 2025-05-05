Фильм «В списках не значился» вышел в лидеры проката

На втором месте рейтинга оказался фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли.





Полнометражный фильм «В списках не значился», основанный на одноименной повести Бориса Васильева, занял первое место в кинопрокате России и СНГ. За первую неделю проката с 1 по 4 мая 2025 года картина собрала 237 миллионов рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.





Действие фильма разворачивается в июне 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест. В четыре часа утра начинается война, и Плужников оказывается среди защитников Брестской крепости, не успев официально вступить в ряды военнослужащих. В фильме снялись студенты Театральной школы Олега Табакова и актеры из труппы Театра Олега Табакова. Главную роль исполнил Владислав Миллер, а старшину Степана Матвеевича сыграл Владимир Машков. Режиссером проекта стал Сергей Коротаев. Премьера фильма состоялась 1 мая 2025 года.





Второе место по сборам в прокате занял фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. За указанный период картина собрала 223,7 миллиона рублей. Сюжет фильма разворачивается вокруг российского ракетного подводного крейсера, который исчезает в Гренландском море. Экипаж отправляется на его поиски, чтобы предотвратить попадание секретного оружия в руки врага. Премьера фильма состоялась 17 апреля 2025 года. В главных ролях: Александр Петров (Виктор Воронов), Алексей Гуськов (Адмирал Ольшанский), Сергей Гармаш (Адмирал Белоусов), Виктор Добронравов (Александр Воронов) и Диана Пожарская (Джулия Браун).





Фильм «Батя 2. Дед», сиквел комедии о методах воспитания 1990-х годов, переместился с первого на третье место в прокате, заработав 102,6 миллиона рублей за выходные. Режиссером проекта стал Илья Учитель, а в актерский состав вошли Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и Степан Девонин.









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