Фильмы о героях России покажут в рамках книжной ярмарки «Наши герои»

05.05.2025

Фильмы о героях России покажут в рамках книжной ярмарки «Наши герои»
Книжную ярмарку «Наши герои» проводит Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках первой патриотической книжной ярмарки «Наши герои» в 57-м павильоне ВДНХ с 7 по 10 мая пройдут показы документального и художественного кино о героях России. 
В рамках ярмарки пройдут встречи с режиссерами, актерами картин.

В программу войдут фильмы «Люди приграничья», «Вековая доблесть. Ветераны», «Агитбригада», «9 секунд», «„Ошибка“ полковника Эдвинсона».

Помимо кинопоказов, в рамках ярмарки пройдут выставки, концерты, презентации, встречи с писателями.


Фото: Pixabay.com