Фильмы о героях России покажут в рамках книжной ярмарки «Наши герои»

Выступления российских коллективов пройдут в Пекине и Шэньчжэне.
Книжную ярмарку «Наши герои» проводит Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культ...
Актриса сыграла роли в 40 российских фильмах, включая роль матери Кати в картине Карена Шахназарова ...
Одним из ключевых экспонатов станет книга «Оборона древнерусских городов», написанная в осажденном Л...
В проекте приняли участие художники-кукольники из разных регионов России.
Выступления российских коллективов пройдут в Пекине и Шэньчжэне.
Книжную ярмарку «Наши герои» проводит Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культ...
Актриса сыграла роли в 40 российских фильмах, включая роль матери Кати в картине Карена Шахназарова ...
Одним из ключевых экспонатов станет книга «Оборона древнерусских городов», написанная в осажденном Л...
В проекте приняли участие художники-кукольники из разных регионов России.
В сборник вошли композиции разных джазовых направлений, исполненные артистами современной российской...
Выставка рассказывает о трагических событиях, связанных с оккупацией Херсонеса немецкими войсками.
Первостепенными задачами станут подготовка выборов и проведение общеакадемического собрания.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
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Курорт «Эльбрус» подготовил масштабную праздничную программу к 80-летию Победы.
Конкурсный отбор реализуется с учетом положений указов президента России.
Событие станет важной частью XXXIII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
Произведение создано композитором специально для красноярского театра по военным произведениям Викто...
В годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова дала более тысячи концертов, выступая на фронте.
Мероприятие состоялось в одном из самых модных и популярных районов Бангкока — Самьяне.
Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной...
Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным историческим датам и культурн...
Эксперты Всероссийской платформы Artists/Художники в рамках дискуссии говорили о продвижении художни...
Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения мастера.
05.05.2025