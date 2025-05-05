Фильмы о героях России покажут в рамках книжной ярмарки «Наши герои»

В рамках первой патриотической книжной ярмарки «Наши герои» в 57-м павильоне ВДНХ с 7 по 10 мая пройдут показы документального и художественного кино о героях России.

В рамках ярмарки пройдут встречи с режиссерами, актерами картин.



В программу войдут фильмы «Люди приграничья», «Вековая доблесть. Ветераны», «Агитбригада», «9 секунд», «„Ошибка“ полковника Эдвинсона».





Помимо кинопоказов, в рамках ярмарки пройдут выставки, концерты, презентации, встречи с писателями.