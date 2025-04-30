Контент-маркет IPEX представил джазовый сборник к Международному дню джаза

Цифровой контент-маркет IPEX представил к Международному дню джаза 30 апреля сборник «International Jazz Day 2025: Russia».



Сборник представил продюсер Валерий Мифодовский и его лейбл Content Chaos, передает пресс-служба IPEX.



Слушателям представлены и инструментальные, и экспериментальные записи, произведения, сыгранные мастерами и начинающими артистами.



«„International Jazz Day 2025: Russia“ — это, в первую очередь, поддержка российской сцены, поиск новых имен и способ мотивировать артистов продолжать свою деятельность, несмотря на то что они занимаются не массово популярным направлением музыки. — рассказал Валерий Мифодовский. — Кроме того, это присоединение к международному движению. День джаза — официальная дата ЮНЕСКО, и для нас выпуск такого сборника — повод не выпадать из международной музыкальной жизни. Наши первые два сборника уже были включены в официальный календарь событий, приуроченных к Международному дню джаза. Надеюсь, туда попадет и третий».



Руководитель IPEX Дарья Воинова отметила, что российский джаз представляет собой уникальное сочетание различных музыкальных направлений, соединяющее элементы классической, народной музыки, мейнстрим-джаз и другие стили.



«Такой качественный и яркий контент очень востребован креаторами в самых разных сферах, поэтому мы рады выходу этого релиза и тому, что наша музыкальная коллекция стремительно растет», — отметила Воинова.