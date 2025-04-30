«Херсонес Таврический» представит выставку «Далекое эхо Великой Победы»

6 мая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» при поддержке Министерства культуры России откроется выставка «Далекое эхо Великой войны». Экспозиция посвящена героическим страницам истории музея и самоотверженному труду его сотрудников, которые сохранили бесценные научные и археологические коллекции в годы оккупации.





Особое место на выставке занимает уникальная находка, обнаруженная при охранных работах в 2024 году. Речь идет о «стенке-кладе» — сооружении, состоящем из предметов, считавшихся безвозвратно утраченными. Эти артефакты, возвращенные из забвения спустя 80 лет, символизируют торжество справедливости и напоминают о важности сохранения исторического наследия.





Посетители увидят предметы, найденные на территории музея и городища, свидетельствующие о тяжелых испытаниях, выпавших на долю Херсонеса в годы оккупации. Архивные фотографии демонстрируют следы разрушений и артефакты, спасенные благодаря самоотверженности музейных работников.





Выставка «Далекое эхо Великой войны» — это не только дань памяти героям, но и напоминание о сохранении исторической правды и уважения к их подвигу. Основываясь на документальных свидетельствах и личных историях, экспозиция позволяет каждому ощутить эхо войны и осознать масштаб подвига херсонесских защитников.





Выставка будет работать в малом зале Византийской экспозиции с 6 мая по 20 июля.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"