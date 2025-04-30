И.о. президента РАХ назвал главной задачей сохранение наследия Зураба Церетели

30.04.2025
Первостепенными задачами станут подготовка выборов и проведение общеакадемического собрания.
Российский художник, исполняющий обязанности президента Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели ставит перед собой задачу по сохранению наследия своего деда, скульптора Зураба Церетели, передает
ТАСС.
Василий Церетели в минувший вторник был назначен и.о. президента РАХ. Ранее пост президента академии занимал Зураб Церетели. Он ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года.
«Моя первая задача — подготовить выборы и провести общеакадемическое собрание 19 мая. На этом собрании, если члены Академии проголосуют за мою кандидатуру, я стану президентом.<...> Я планирую продолжить реализовывать те задачи и планы, которые выстраивал Зураб Константинович, и постараюсь оправдать доверие наших художников и всех, кто на меня полагается», — приводит агентство слова Василия Церетели.
Руководитель напомнил, что у академии есть филиалы в Казани и Красноярске, а также открыты отделения в Ростове-на-Дону, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. В регионах, отметил Церетели, предстоит проделать большую работу.
Василий Церетели добавил, что РАХ активно развивает международные связи, в том числе с Ираном, Китаем, арабскими государствами.
«Безусловно, для меня главная цель — продолжить дело Зураба Константиновича. Он сохранил Академию художеств, укрепил ее и способствовал ее развитию в разных регионах страны», — сказал Василий Церетели.
Фото: кадр видео