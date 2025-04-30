Стартовал прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства

Первостепенными задачами станут подготовка выборов и проведение общеакадемического собрания.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Выставка откроется 6 мая в главном здании музея.
Курорт «Эльбрус» подготовил масштабную праздничную программу к 80-летию Победы.
Конкурсный отбор реализуется с учетом положений указов президента России.
Первостепенными задачами станут подготовка выборов и проведение общеакадемического собрания.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Выставка откроется 6 мая в главном здании музея.
Курорт «Эльбрус» подготовил масштабную праздничную программу к 80-летию Победы.
Конкурсный отбор реализуется с учетом положений указов президента России.
Событие станет важной частью XXXIII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
Произведение создано композитором специально для красноярского театра по военным произведениям Викто...
В годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова дала более тысячи концертов, выступая на фронте.
Мероприятие состоялось в одном из самых модных и популярных районов Бангкока — Самьяне.
Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной...
Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным историческим датам и культурн...
Эксперты Всероссийской платформы Artists/Художники в рамках дискуссии говорили о продвижении художни...
Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения мастера.
Директор фестиваля Максим Горбов подчеркнул, что фестиваль остается верен своей концепции, фокусируя...
Петербургскому зрителю коллектив из Китая покажет танцевальную драму «Вин Чун: легенда о мастере кун...
Коллектив выступит с Зауральским симфоническим оркестром.
Выставка включает фотографии, документы и архивные материалы, которые рассказывают о героизме музейн...
Экспозиция посвящена жизни и наследию ее высочества Шейхи Фатимы бинт Мубарак, жены основателя ОАЭ, ...
Об этом сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Х...
В этом году на премию поступило почти 800 заявок со всей страны.
30.04.2025