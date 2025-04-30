Стартовал прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства

30.04.2025

Стартовал прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства
Конкурсный отбор реализуется с учетом положений указов президента России. 

Объявлен прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства, передает пресс-служба Минкультуры России.

В 2026 году гранты доступны некоммерческим организациям, занимающимся театральным или музыкальным искусством. Это могут быть государственные концертные и музыкальные учреждения, а также театры (кроме федеральных). 

Гранты можно использовать для постановки новых спектаклей, организации концертов, реализации творческих проектов, проведения фестивалей или гастролей. 

Прием заявок продлится до 9 июня включительно, сообщили в ведомстве.


Фото: пресс-служба Минкультуры России