Стартовал прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства

Конкурсный отбор реализуется с учетом положений указов президента России.





Объявлен прием заявок на гранты для поддержки театрального и музыкального искусства, передает пресс-служба Минкультуры России.





В 2026 году гранты доступны некоммерческим организациям, занимающимся театральным или музыкальным искусством. Это могут быть государственные концертные и музыкальные учреждения, а также театры (кроме федеральных).





Гранты можно использовать для постановки новых спектаклей, организации концертов, реализации творческих проектов, проведения фестивалей или гастролей.





Прием заявок продлится до 9 июня включительно, сообщили в ведомстве.









Фото: пресс-служба Минкультуры России