В Бердянске открылась выставка Бахрушинского музея «Фронтовые дороги театров России»

Бахрушинский музей представил в Бердянске выставку «Фронтовые дороги театров России».



Выставка открылась 29 апреля в Бердянском художественном музее имени И.И. Бродского при поддержке фонда «История Отечества» и НО «Фонд развития Бахрушинского музея».



В основу экспозиции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, легли архивные материалы из фондов музея.



«В Год защитника Отечества, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Бахрушинский театральный музей совместно с Бердянским художественным музеем подготовил выставку, посвящённую самоотверженному труду советских артистов. Они выступали на передовой, делили все тяготы военного времени с бойцами Красной Армии и вносили свой вклад в Победу не словом, а делом. Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, осмысление тех героических страниц истории приобретает особую значимость. Мы верим, что память о мужестве и стойкости предков способна вдохновлять, объединять и придавать силы настоящему поколению», – рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.



По словам руководителя, за время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз и дали более миллиона концертов и спектаклей.









Фото: пресс-служба Бахрушинского музея



