В Рязани на выставке представят более 100 работ Александра Дейнеки

Более 100 работ Александра Дейнеки, одного из самых известных советских художников, впервые будут представлены на выставке в Рязани.





Выставка откроется 7 мая в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ). Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения мастера, сообщили в пресс-службе музея.





На выставке будут представлены более 100 полотен из коллекций Государственного Русского музея и Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.





Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения» охватывает все этапы творческого пути художника — от ранних графических работ начала 1920-х до масштабных полотен конца 1950-х — 1960-х годов. В экспозиции будут представлены все жанры и любимые темы мастера: молодость и спорт, сельские и индустриальные пейзажи, заграничные путешествия и военная тематика.





Выставка будет работать до 7 сентября.





Фото: пресс-служба РИАМЗ