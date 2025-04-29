Донецкий оркестр исполнит в Кургане «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Донецкий симфонический академический оркестр имени Сергея Прокофьева выступит в Кургане на концерте, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом говорится в сообщении правительства области. Коллектив выступит с Зауральским симфоническим оркестром.



«В большом зале Курганской филармонии состоится концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, под названием „Оркестр непокоренных — Великой Победе“, в котором совместно выступят Донецкий симфонический академический оркестр им. С. С. Прокофьева и Зауральский симфонический оркестр», — указано в сообщении.



В программу войдет Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — символ мужества Ленинграда. Симфония впервые была исполнена в блокадном городе 9 августа 1942 года.









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