В Омске открылась выставка, посвященная подвигу музейных работников

В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля к 80-летию Победы открылась выставка «Была эвакуация... Воронеж — Омск — Воронеж».



Директор музея Фарида Буреева рассказала, что экспозиция посвящена подвигу музейных работников, в частности сотрудников Воронежского областного художественного музея. Во время Великой Отечественной войны музейное собрание было эвакуировано в Омск.





Буреева отметила, что музейщикам пришлось столкнуться со множеством трудностей: вместо пяти вагонов для перевозки экспонатов было выделено только два. Путь был долгим и сложным, а состав часто загоняли на запасные пути. То, что не удалось вывезти, было разрушено или уничтожено огнем, когда музей сгорел.





Директор Воронежского музея Юлия Зайченко сообщила, что из 16 тысяч экспонатов в Омск было вывезено около 14 тысяч. Оставшиеся экспонаты были утрачены, они либо сгорели в пожаре, либо были вывезены в другие страны. Выставка включает фотографии, документы и архивные материалы, которые рассказывают о героизме музейных работников, процессе эвакуации и жизни музея в Омске.





Зайченко также подчеркнула, что выставка является знаком признательности Омску за спасение Воронежского музея. На выставке, в частности, представлена картина «Маруся» Елены Киселевой, ученицы Репина. Картина считается одной из самых значимых работ в коллекции Воронежского музея. Всего на выставке представлено 34 живописных и графических работ Киселевой.