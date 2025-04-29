Ансамбль танца Сибири даст серию концертов к 106-летию со дня рождения худрука Михаила Годенко

С 24 по 26 апреля Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко представит серию концертов «Подарок шефу».



Мероприятия пройдут в честь 106-летия со дня рождения художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля (1963–1991) — народного артиста СССР Михаила Семёновича Годенко.





В программу вошли танцевальные номера разных лет, отражающие уникальный стиль и мастерство хореографа. Помимо танцев, будет представлена история ансамбля и творческий путь Михаила Семёновича. Архивные видеоролики расскажут о создании знаменитых постановок, раскроют секреты успеха коллектива и продемонстрируют почерк выдающегося мастера.





Одним из сюрпризов для зрителей станет восстановленный номер «Вдоль по Питерской». Зрители смогут увидеть восстановленный номер в исполнении артистов Ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко 24, 25 и 26 апреля на сцене Большого зала Красноярской филармонии.









Фото предоставлено организатором