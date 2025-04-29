Театр имени Наталии Сац представит оперу «Три сестры»

В Большом фойе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац 29 и 30 апреля состоится московская премьера оперы «Три сестры».





Спектакль создан на основе пьесы Антона Чехова и музыки Александра Чайковского. Премьера этого произведения состоится в рамках проекта «RE-конструкция», который организован в период реконструкции Большой сцены театра. Проект позволяет компенсировать отсутствие основной сценической площадки за счет необычных постановок в фойе.





Музыкальным руководителем и дирижером выступил Ярослав Ткаленко, сценографию создал Станислав Фесько, а костюмы разработала Варвара Захарова. Хормейстером спектакля стал Дмитрий Брашовян.





Путь к оперной версии «Трех сестер» занял много времени, и мировая премьера произведения Александра Чайковского прошла только в 1995 году в Пермском театре оперы и балета. Режиссером тогда выступил Владимир Курочкин, а ассистентом был Георгий Исаакян, который сейчас является художественным руководителем Театра имени Наталии Сац. Сегодняшний спектакль Исаакян посвящает своему наставнику Курочкину.









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