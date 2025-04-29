В Москве представили фильм «В списках не значился»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «В списках не значился», основанного на одноименной повести Бориса Васильева.



Режиссером картины выступил Сергей Коротаев, одним из продюсеров стал Тимур Вайнштейн. На премьере присутствовал народный артист России Владимир Машков, исполнивший одну из главных ролей.





Машков подчеркнул, что фильм рассказывает о мужестве и вере русских людей, живших в многонациональной стране.





«И эта история про ваших отцов, дедов, прадедов, бабушек, дедушек, прабабушек. Это история про наших предшественников, и мы хотим отдать самую великую благодарность и гордость за их подвиг», — сказал Машков.





По словам Вайнштейна, фильм был создан к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен Борису Васильеву, участнику войны и талантливому писателю.





Фото: Pixabay.com