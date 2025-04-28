Появились первые кадры сказки с Александром Петровым «Горыныч»

Кинопрокатная компания «Вольга» выпустила тизер-трейлер предстоящего сказочного блокбастера «Горыныч».



Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. Картина выйдет в прокат 23 октября 2025 года.



По словам Петрова, в проекте для него было важным, чтобы его герой был максимально искренним и реагировал на все происходящее неподдельно.



«Алехин — это реальный человек, который внезапно попадает в сказочный мир и тут же берет ответственность за маленького Горыныча. Их дуэт, с одной стороны, как у взрослого с малышом, но в тоже время Леха общается с ним на равных и делится личными переживаниями. Сам дракончик тоже нет-нет да шарахнет кого-то огоньком. Я с опаской подходил к съемкам в сказках, но очень благодарен опыту съемок в „Горыныче“ и Сергею Сельянову, который предложил мне именно эту сказку», — рассказал артист.



В актерский состав фильма вошли также Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак.



Режиссером картины выступил Дмитрий Хонин.







