Берлинский кинофестиваль назвал даты проведения смотра в 2026 году

28.04.2025

Берлинский кинофестиваль назвал даты проведения смотра в 2026 году
Берлинский кинофестиваль (Берлинале) и Европейский кинорынок (EFM) объявили даты проведения в 2026 году.

76-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля 2026 года. 

Параллельно с кинофестивалем с 11 по 18 февраля пройдет Европейский кинорынок (EFM). 

На 75-м Берлинале главный приз получил фильм «Мечты» (Drømmer) норвежского режиссера Дага Йохана Хеугеруда. 

Фото: Pixabay.com