Берлинский кинофестиваль назвал даты проведения смотра в 2026 году

Картина выйдет в прокат 23 октября 2025 года.
Параллельно с 76-м Берлинским кинофестивалем с 11 по 18 февраля пройдет Европейский кинорынок (EFM)....
Фестиваль будет проходить с 27 августа по 6 сентября.
За свою долгую творческую жизнь Юрий Чибряков написал 75 сценариев, многие из которых стали основой ...
Картина выйдет в прокат 23 октября 2025 года.
Параллельно с 76-м Берлинским кинофестивалем с 11 по 18 февраля пройдет Европейский кинорынок (EFM)....
Фестиваль будет проходить с 27 августа по 6 сентября.
За свою долгую творческую жизнь Юрий Чибряков написал 75 сценариев, многие из которых стали основой ...
Выставка, организованная в сквере имени Дзержинского, включает около 100 фотографий.
Программа включает фестивали, ярмарки, мастер-классы и кинопоказы.
Фестиваль представит разнообразие направлений современной академической музыки.
Конкурс проводят Российское военно-историческое общество и Союз писателей России при поддержке Мин...
Кураторами выставки выступают художники Антон Беликов и Светлана Чепрова.
Известность к Гафарову пришла после роли Алтындуги в фильме «Всадник на золотом коне».
В номинации «Художественная проза» I место досталось Андрею Листьеву. ...
За период с 24 по 27 апреля фильм собрал 166,5 млн рублей.
От Русской православной церкви в Ватикан приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит В...
Обратившиеся попросили ввести против Украины санкции за систематическое нарушение требований междуна...
В мероприятии приняли участие представители румынской общественности, журналисты и соотечественники.
Мероприятие пройдет под открытым небом в июле и соберет лучшие оркестры Омска и Перми.
На выставке представлено около 150 картин, рисунков и предметов декоративно-прикладного искусства из...
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
28.04.2025