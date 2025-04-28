Берлинский кинофестиваль назвал даты проведения смотра в 2026 году

Берлинский кинофестиваль (Берлинале) и Европейский кинорынок (EFM) объявили даты проведения в 2026 году.





76-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля 2026 года.





Параллельно с кинофестивалем с 11 по 18 февраля пройдет Европейский кинорынок (EFM).





На 75-м Берлинале главный приз получил фильм «Мечты» (Drømmer) норвежского режиссера Дага Йохана Хеугеруда.





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