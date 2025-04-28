Режиссер Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер Александр Пэйн займет пост президента жюри основного конкурса 82-го Венецианского кинофестиваля.





Комментируя событие, кинематографист отметил, что для него возможность возглавить жюри фестиваля — огромная честь и радость.





«Как кинематографист я всегда испытывал смешанные чувства при необходимости сравнивать фильмы, но я глубоко уважаю почти вековую историю Венецианского кинофестиваля, который является признанием кино как искусства», — сказал Пэйн.





Фестиваль будет проходить с 27 августа по 6 сентября.









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