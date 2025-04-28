В Красноярске открылась выставка фотографий к 80-летию Победы

28.04.2025

В Красноярске открылась выставка фотографий к 80-летию Победы
В Красноярске открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирина Брежнева в своем Telegram-канале.

Выставка, организованная в сквере имени Дзержинского, включает около 100 фотографий. Особое внимание уделено работам местного фотокорреспондента Игоря Борисовича Венюкова. Венюков на протяжении всей войны документировал боевые действия и повседневную жизнь солдат.

В экспозиции также представлены архивные документы, воспоминания, стихи и фотографии из фондов красноярских музеев и личных архивов участников войны.


Фото: Pixabay.com