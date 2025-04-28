В московских парках стартует новая сезонная культурная программа

С 1 мая в более чем 50 парках Москвы стартует новая сезонная программа, включающая фестивали, ярмарки, мастер-классы и кинопоказы, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.





Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в парках созданы современные детские, творческие и спортивные зоны, а также оборудованы беседки для чтения и сцены для спектаклей и концертов. В течение сезона в парках пройдет более 3 тысяч мероприятий, большинство из которых будут проводиться на открытом воздухе.





1 мая в музее-заповеднике «Царицыно» откроются лодочные станции с прокатом катамаранов и веревочный парк. В усадьбе Воронцово состоится музыкальное представление с мыльными пузырями и мастер-класс по парфюмерии, где эксперты помогут создать собственные ароматические композиции.





В Парке Горького пройдет забег по набережной, арт-занятия под открытым небом и экскурсия на электрокаре с аудиогидом. В летнем кинотеатре парка Олимпийской деревни желающие смогут попробовать себя в актерском мастерстве, состоится показ немого кино. На центральной площади Измайловского парка пройдут концерты с классическими композициями из советского кинематографа.





В парках также будут доступны волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, теннисные корты, скейт-парки. В ближайшее время откроются летние читальни для любителей литературы. Во многих парках продолжат работать спортивные секции, творческие, научные, экологические и языковые клубы и кружки.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы