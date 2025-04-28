В Хабаровске пройдет фестиваль новой музыки

С 12 по 18 июня в Хабаровске пройдёт фестиваль новой музыки, который представит разные направления современной академической музыки.





Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян отметила, что фестиваль станет важным событием для Дальнего Востока.





«Впервые современная академическая музыка зазвучит здесь в таком масштабе. Фестиваль станет мостом между традициями и инновациями, между композиторами, исполнителями и публикой. Мы верим, что фестиваль вдохновит многих на открытие новых граней музыкального искусства и станет началом долгого и плодотворного диалога, объединит профессионалов и любителей, традиции и современность, идеи и их воплощение», — приводят организаторы слова Абрамян.





Фестиваль откроется в Большом зале Хабаровской филармонии. Русский оркестр исполнит премьеру произведения молодого российского композитора Дениса Хорова. 17 июня состоится концерт камерной музыки «Новое. Лицом к лицу», где будут представлены произведения современных российских композиторов Кузьмы Бодрова, Александра Чайковского, Ефима Броннера, Елены Фирсовой и Евгения Петрова для инструментальных ансамблей различных составов.





Завершится фестиваль 18 июня. Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством Антона Шниткина исполнит сочинения Яна Круля, Евдокии Сандлер, Дениса Хорова и Александра Чайковского.





Помимо концертов, программа фестиваля включает образовательный блок. Творческая лаборатория «Музыка в процессе» предложит мастер-классы, публичные встречи и лекции.









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